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Божович: «Краснодар» заслужил биться за призовые места

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Бывший тренер нескольких клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович высказал мнение, что «Краснодар» полностью угадал с кандидатурой главного тренера Владимира Ивича.

«Заслуженно или нет, «Краснодар» на первом месте. Но, как говорят в России, счёт на табло. Клуб полностью угадал с тренером. «Краснодар» заслужил биться за призовые места. Надеюсь, что они смогут весь сезон держать такой результат», — цитирует Божовича «Чемпионат».

«Быки» в матче девятого тура РПЛ одержали победу над «Уралом» со счётом 2:0.

Таким образом, «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Урал» — восьмой (15 баллов).

Ранее бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.

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