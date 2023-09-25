Божович: «Краснодар» заслужил биться за призовые места
«Заслуженно или нет, «Краснодар» на первом месте. Но, как говорят в России, счёт на табло. Клуб полностью угадал с тренером. «Краснодар» заслужил биться за призовые места. Надеюсь, что они смогут весь сезон держать такой результат», — цитирует Божовича «Чемпионат».
«Быки» в матче девятого тура РПЛ одержали победу над «Уралом» со счётом 2:0.
Таким образом, «Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Урал» — восьмой (15 баллов).
Ранее бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.