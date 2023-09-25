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Нападающий «Зенита» Изидор: «Газпром Арена» невероятная

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Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор высказался о домашнем стадионе петербургского клуба.
Нападающий «Зенита» Изидор: «Газпром Арена» невероятная
  • Gettyimages.ru

«Это невероятная арена, всё совсем по‑другому, чем на моём прежнем домашнем стадионе. Он огромный и современный, огромное количество фанатов, и тут очень большое поле», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в шести матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Изидор заявил, что у него осталось много друзей в «Локомотиве», несмотря на уход из клуба в летнее трансферное окно.

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