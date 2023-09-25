Непомнящий объяснил, почему Галицкий спокойно принимает прагматичную игру «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий рассказал, почему президент «Краснодара» Сергей Галицкий спокойно относится к игре своего клуба.

«Абсолютное заблуждение — считать, что Галицкий требует от всех тренеров исключительно атакующего футбола. На самом деле самое красивое в игре — счёт на табло, и он тоже это понимает. Тем более южане при Ивиче не встают у своих ворот Великой Китайской стеной, а по-прежнему действуют первым номером. Но появился баланс, ребята научились обороняться. Плюс подросли собственные сильные воспитанники. Мне не нравилось, что раньше там не было русскоязычного костяка», — рассказал Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий оценил игру «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.