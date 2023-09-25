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Непомнящий: Ивичу удалось зажечь футболистов «Краснодара» своей идеей

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Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий оценил игру «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.
Непомнящий: Ивичу удалось зажечь футболистов «Краснодара» своей идеей
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«Очевидно, команда перестроилась на более рациональный футбол. Каким образом это случилось, я не знаю. Наверное, и не требовалось вносить грандиозные изменения. Ивич просто сказал: «Ребята, нам надо бороться за каждый мяч, вгрызаться, а не играть в своё удовольствие». Ему удалось зажечь подопечных своей идеей. А в том, что в «Краснодаре» собраны классные мастера, изначально не возникало сомнений», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче девятого тура РПЛ.

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