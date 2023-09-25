Непомнящий: Ивичу удалось зажечь футболистов «Краснодара» своей идеей

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий оценил игру «Краснодара» при наставнике Владимире Ивиче.

«Очевидно, команда перестроилась на более рациональный футбол. Каким образом это случилось, я не знаю. Наверное, и не требовалось вносить грандиозные изменения. Ивич просто сказал: «Ребята, нам надо бороться за каждый мяч, вгрызаться, а не играть в своё удовольствие». Ему удалось зажечь подопечных своей идеей. А в том, что в «Краснодаре» собраны классные мастера, изначально не возникало сомнений», — заявил Непомнящий RT.

Ранее Непомнящий прокомментировал победу «Крыльев Советов» над «Сочи» в матче девятого тура РПЛ.