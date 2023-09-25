В «Спартаке» заявили, что у Промеса нет проблем с российской полицией
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«У Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями Советов», — заявил Зеленов.
Он отметил, что появившееся в СМИ видео было сделано год назад.
«Тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами, — и на этом видео не видно никаких противоправных действий», — подчеркнул пресс-атташе красно-белых.
Накануне в СМИ появилась информация, что игрок устроил скандал в одном из отделений полиции в Москве.
Ранее Даниил Хлусевич заявил, что статус капитана никак не сказался на Квинси Промесе.