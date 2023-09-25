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В «Спартаке» заявили, что у Промеса нет проблем с российской полицией

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что у нападающего Квинси Промеса нет проблем с российской полицией.
В «Спартаке» заявили, что у Промеса нет проблем с российской полицией
  • Gettyimages.ru

«У Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с «Крыльями Советов», — заявил Зеленов.

Он отметил, что появившееся в СМИ видео было сделано год назад.

«Тогда Квинси действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами, — и на этом видео не видно никаких противоправных действий», — подчеркнул пресс-атташе красно-белых.

Накануне в СМИ появилась информация, что игрок устроил скандал в одном из отделений полиции в Москве.

Ранее Даниил Хлусевич заявил, что статус капитана никак не сказался на Квинси Промесе.

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