Агент Джикии: место в старте — это предпочтение Абаскаля

Вадим Шпинёв, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, высказался об игровом времени своего клиента.

«Место в старте — это предпочтение главного тренера, решение он принимает. Это обычная жизнь футболиста. Сейчас есть действительность, с которой мы сталкиваемся. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников. Это конкуренция, ротация», — цитирует Шпинёва Metaratings.ru.

Напомним, что Джикия не участвовал в двух последних матчах чемпионата России. 29-летний футболист в сезоне-2023/24 выходил на поле в восьми встречах.

В девятом туре чемпионата России красно-белые одержали победу над «Динамо» со счётом 1:0. Команда идёт на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

Ранее Леонид Федун заявил, что Георгий Джикия должен играть в стартовом составе «Спартака».