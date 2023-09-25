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Роднина назвала неуважительным поведением отказ украинских фигуристов от рукопожатий

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала отказ украинских спортсменов Виолетты Серовой и Ивана Хобты поздравить грузинских фигуристов с победой на этапе юниорского Гран-при.
Роднина назвала неуважительным поведением отказ украинских фигуристов от рукопожатий
  • РИА Новости

«Это неуважительное отношение, но не правила. В фехтовании это в правилах, у нас такого нет», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

На церемонии награждения пара из Грузии в лице Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий. 

Грузинский дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Метёлкина, уроженка города Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Ранее Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий.

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