Роднина назвала неуважительным поведением отказ украинских фигуристов от рукопожатий

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала отказ украинских спортсменов Виолетты Серовой и Ивана Хобты поздравить грузинских фигуристов с победой на этапе юниорского Гран-при.

«Это неуважительное отношение, но не правила. В фехтовании это в правилах, у нас такого нет», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

На церемонии награждения пара из Грузии в лице Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.

Грузинский дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Метёлкина, уроженка города Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Ранее Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий.