Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий

Почётный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал отказ украинских спортсменов Виолетты Серовой и Ивана Хобты поздравлять грузинских фигуристов с победой на этапе юниорского Гран-при.

«‎Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать»‎, — цитирует Лакерника «Матч ТВ».

На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.

Грузинский дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Метёлкина, уроженка города Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить грузинскую пару Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву с победой на юниорском Гран-при в Будапеште.