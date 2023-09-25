Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий
- РИА Новости
«Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать», — цитирует Лакерника «Матч ТВ».
На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.
Грузинский дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Метёлкина, уроженка города Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить грузинскую пару Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву с победой на юниорском Гран-при в Будапеште.