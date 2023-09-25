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Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий

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Почётный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал отказ украинских спортсменов Виолетты Серовой и Ивана Хобты поздравлять грузинских фигуристов с победой на этапе юниорского Гран-при.
Лакерник назвал некрасивым отказ украинцев от рукопожатий
  • РИА Новости

«‎Это выглядит некрасиво. Привносить в спорт элементы политики неправильно: сначала не здороваются с русскими, теперь не поздравляют грузин, а дальше куда мы пойдём? Как ISU будет на это реагировать, не могу сказать»‎, — цитирует Лакерника «Матч ТВ».

На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий. 

Грузинский дуэт тренируется в России под руководством Павла Слюсаренко. Метёлкина, уроженка города Владимира,  выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравить грузинскую пару Анастасию Метёлкину и Луку Берулаву с победой на юниорском Гран-при в Будапеште.

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