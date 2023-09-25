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Магучих заявила, что Бубки не существует для украинских спортсменов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подвергла критике вице-президента World Athletics Сергея Бубку.
Магучих заявила, что Бубки не существует для украинских спортсменов
  • РИА Новости

«Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале боевых действий он не занял никакой позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует», — приводит слова Магучих NRK.

Бубка является олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом. Также в его коллекции шесть золотых медалей чемпионатов мира на открытом воздухе и четыре на первенствах планеты в помещении.

Ранее сообщалось, что Бубка покинет пост вице-президента World Athletics.

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