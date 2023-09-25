Мамиашвили: две сборные России по греко-римской борьбе не выполнили задачу на ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что женская сборная и команда по греко-римской борьбе не выполнили поставленную перед ними задачу на чемпионате мира в Белграде.

«Женская сборная и команда по греко-римской борьбе задачу на чемпионате мира не выполнили. Что касается вольной борьбы, там она была практически выполнена. Все знают, какая конкуренция, какие средства вкладывают, какая работа идёт в странах, претендующих на участие в Олимпиаде», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

Сборная по греко-римской борьбе завоевала одну бронзовую медаль, а женская команда осталась без наград.

Чемпионат мира по борьбе завершился 24 сентября.

Ранее Мамиашвили высказался о реабилитации двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева.