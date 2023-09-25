Алейшо: молодёжная сборная России по футболу сыграет с «Сантосом» и «Палмейрасом»

Стало известно, с кем может сыграть молодёжная сборная России по футболу в октябре.

Как сообщает журналист Фабио Алейшо в социальных сетях, Российский футбольный союз (РФС) практически договорился о товарищеских матчах национальной команды против ряда бразильских клубов.

По информации источника, матчи пройдут с 10 по 17 октября, переговоры находятся в завершающей стадии.

В сентябре молодёжная сборная провела два товарищеских матча с командой Узбекистана.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее в ассоциации футбола Египта положительно отнеслись к проведению ответного матча в России.