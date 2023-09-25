В ассоциации футбола Египта положительно отнеслись к проведению ответного матча в России

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар ответил на вопрос о проведении ответного товарищеского матча со сборной России.

«Ответный матч в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом мы не против поездки в Россию. Мы на связи с моим другом Митрофановым», — цитирует Эль-Аттара «СЭ».

В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее Александр Дюков отметил важность проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Египтом.