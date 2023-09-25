КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сказал, что комитет планирует рассмотреть выход нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на поле после замены в матче девятого тура РПЛ с «Зенитом».

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле Артёма Дзюбы, а также тренера «Локомотива» Олега Лёвина», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее Тикнизян заявил, что приход Дзюбы добавил мотивации игрокам «Локомотива».