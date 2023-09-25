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Корнеев поделился впечатлениями от игры Дзюбы в матче с «Зенитом»

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Тренер Игорь Корнеев оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Зенитом».
Корнеев поделился впечатлениями от игры Дзюбы в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Дзюба не оставил позитивного впечатления от своей игры, хотя принимал в важные моменты решения», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

«Локо» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» переиграл «Зенит» (2:1). Дзюба вышел в стартовом составе, провёл на поле 78 минут, но не отметился результативными действиями.

35-летний форвард присоединился к железнодорожникам в феврале 2023 года.

Ранее Наир Тикнизян заявил, что приход Дзюбы добавил мотивации игрокам «Локомотива».

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