В Федерации хоккея Финляндии сказали, когда ждут Россию на международных турнирах

Президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела сказал, когда Россия и Белоруссия должны быть допущены к международным соревнованиям.

«Линия международного хоккея была ясна и остаётся такой. Для того чтобы Россия и Беларусь вернулись, спецоперация должна быть окончена», — цитирует Нуммелу Ilta-Sanomat.

Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.