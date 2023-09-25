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В Федерации хоккея Финляндии сказали, когда ждут Россию на международных турнирах

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Президент Федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела сказал, когда Россия и Белоруссия должны быть допущены к международным соревнованиям.
В Федерации хоккея Финляндии сказали, когда ждут Россию на международных турнирах
  • Gettyimages.ru

«Линия международного хоккея была ясна и остаётся такой. Для того чтобы Россия и Беларусь вернулись, спецоперация должна быть окончена», — цитирует Нуммелу Ilta-Sanomat.

Международная федерация хоккея отстранила российские сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Национальная команда России рискует пропустить Олимпийские игры 2026 года.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что больше 50% доходов IIHF — это участие сборной России.

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