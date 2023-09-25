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Быстров обвинил Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»

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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров назвал виновного в потасовке между игроками «Зенита» и «Локомотива» в очном матче в рамках девятого тура чемпионата России.
Быстров обвинил Тикнизяна в провокации во время матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Тикнизян не прав: имея жёлтую карточку, он подбежал и толкнул Вендела. Не стоила ситуация того, чтобы кого‑то защищать. Он пытался других спровоцировать, крышу снесло», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В компенсированное время на поле началась потасовка между футболистами. Судья показал жёлтую карточку Тикнизяну, которая стала второй для игрока. Первую он получил за снятую футболку во время празднования гола.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов назвал Вендела зачинщиком стычки в матче «Зенит» — «Локомотив».

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