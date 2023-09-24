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Баринов считает Вендела зачинщиком стычки в матче «Зенит» — «Локомотив»

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Капитан московского «Локомотив» Дмитрий Баринов уверен, что из-за действий полузащитника петербургского «Зенита» Вендела началась агрессивная перепалка между футболистами в матче девятого тура чемпионата России.

«Чуть-чуть поцарапали мне шею, это был Вендел, это случилось тогда, когда была стычка с Тикнизяном. С чего всё началось? Конечно, он начал. Тикнизян фолит, он ему хочет коленкой ударить, это не по-футбольному, за это нужно наказывать», — цитирует Баринова ТАСС.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В компенсированное время на поле началась потасовка между футболистами. Судья показал жёлтую карточку Наиру Тикнизяну, которая стала второй для игрока. Первую он получил за снятую футболку во время празднования гола.

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».

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