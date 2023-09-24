Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Игра разбилась на определённые отрезки. Начали мы неплохо. Дальше отдали инициативу и позволили наносить удары по воротам, создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, но нужно было забивать», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, команда под руководством Семака впервые проиграла два домашних матча за чемпионат. За первые пять сезонов работы тренера «Зенит» потерпел только четыре домашних поражения в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба тепло пообщался с игроками «Зенита» после финального свистка.