Мората заявил, что очень хочет выиграть трофей с «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората рассказал о своих целях в мадридском клубе.

«Мне нужно чувствовать себя важным, и в этом году я чувствую себя более важным. Надеюсь, мы продолжим побеждать, потому что я очень хочу выиграть трофей с «Атлетико», — цитирует Морату Marca.

Накануне мадридская команда нанесла первое поражение в сезоне «Реалу» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счётом 3:1. Мората оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти взял ответственность на себя за поражение «Реала» в матче с «Атлетико».