Анчелотти взял ответственность на себя за поражение «Реала» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал первое поражение своей команды в сезоне-2023/24 от «Атлетико» в рамках шестого тура чемпионата Испании.

«Очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я хочу, то это моя ответственность, но не волнуйтесь — у меня широкие плечи. Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность», — заявил тренер на пресс-конференции.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Диего Симеоне.

«Атлетико» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что Винисиус не сыграет в дерби с «Атлетико» из-за гастроэнтерита.