Анчелотти взял ответственность на себя за поражение «Реала» в матче с «Атлетико»
«Очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я хочу, то это моя ответственность, но не волнуйтесь — у меня широкие плечи. Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность», — заявил тренер на пресс-конференции.
Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Диего Симеоне.
«Атлетико» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» (15) располагается на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что Винисиус не сыграет в дерби с «Атлетико» из-за гастроэнтерита.