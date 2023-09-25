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Анчелотти взял ответственность на себя за поражение «Реала» в матче с «Атлетико»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал первое поражение своей команды в сезоне-2023/24 от «Атлетико» в рамках шестого тура чемпионата Испании.

«Очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я хочу, то это моя ответственность, но не волнуйтесь — у меня широкие плечи. Самое меньшее, что я могу сделать, — принять ответственность», — заявил тренер на пресс-конференции.

Игра на стадионе «Цивитас Метрополитано» завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Диего Симеоне.

«Атлетико» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Реал» (15) располагается на третьей позиции.

Ранее сообщалось, что Винисиус не сыграет в дерби с «Атлетико» из-за гастроэнтерита.

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