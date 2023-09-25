Янчук считает, что турнир в Чжухае помог Хачанову адаптироваться после травмы
«Это очень хорошая победа. В последнее время, до травмы, было видно, что он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, постепенно он возвращается на свой уровень», — цитирует Янчука ТАСС.
Он подчеркнул, что такие победы сейчас очень важны для Хачанова.
«Он вновь адаптируется к игре на высоких скоростях», — добавил Янчук.
Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Китае. В четвертьфинале он победил Маккензи Макдональда из США со счётом 4:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 38 минут.
Ранее сообщалось, что Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Чжухае.