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Аршавин заявил, что игроки «Зенита» «съели» Дзюбу в матче РПЛ с «Локо»

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Бронзовый призёр чемпионата Европы Андрей Аршавин считает, что футболисты «Зенита» не позволили ничего сделать нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Дзюбу сковали, «съели». У него был хороший эпизод, но он выбрал неправильное решение, нужно было бить в касание. Во втором тайме он устал. «Зенит» справился с Дзюбой», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Дзюба вышел в стартовом составе, провёл на поле 78 минут, но не отметился результативными действиями.

«Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».

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