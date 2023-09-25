Родригао: поражение «Зенита» от «Локомотива» — провальный результат

Защитник петербургского «Зенита» Родригао считает неприемлемым поражение от московского «Локомотива» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Как себя ощущаю после долгого перерыва? Я прошёл через сложный отрезок. Меня все поддерживали. Чувствую себя великолепно. Но это поражение — провальный результат», — цитирует Родригао «Матч ТВ».

Он напомнил, что результаты матчей решаются в мельчайших деталях. А «Зенит» подарил гол сопернику.

«Мы не реализовали много моментов. Сегодня, к большому сожалению, мы проиграли, но покидаем поле с высоко поднятой головой», — добавил Родригао.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков (50-я минута) и Наир Тикнизян (91-я). За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я).

«Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».