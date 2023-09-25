Чимаев сообщил, что теперь представляет бойцовский клуб «Ахмат»

Боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, за какой клуб будет драться в будущем.

«Я представляю клуб «Ахмат-ММА», лучший в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Чимаев сразится с Пауло Костой 21 октября на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 294 в Абу-Даби.

На счету 29-летнего чеченца 12 побед (пять нокаутом) в 12 поединках в профессиональной карьере. Бразилец одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее сообщалось, что Чимаев перестанет представлять Швецию и начнёт выступать под флагом ОАЭ.