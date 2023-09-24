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Бальбуэна: новичкам «Динамо» необходима адаптация

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Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна считает, что новичкам команды необходимо время, чтобы адаптироваться к требованиям тренера и наладить игровые связи.

«У нас отличная команда, отличные футболисты. Будем работать над своей эффективностью. Я не знаю, влияет ли на наши результаты большое количество новых игроков. Все понимают, что должна быть какая‑то адаптация для новичков», — цитирует Бальбуэну Metaratings.

Бело-голубые потерпели поражение от «Спартака» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 15 очками располагается на пятой позиции.

Ранее бывший футболист Евгений Ловчев назвал лучшего игрока красно-белых в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».

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