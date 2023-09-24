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Ловчев считает, что Мартинс был лучшим в матче с «Динамо»

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Бывший футболист Евгений Ловчев назвал лучшего игрока красно-белых в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо».
Ловчев считает, что Мартинс был лучшим в матче с «Динамо»
  • РИА Новости

«У «Спартака» лучший игрок — Мартинс. Всюду успевал, хорош в отборе. Команда выиграла по делу. «Спартак» не был фееричен, не был безупречен в атаке, но победа заслуженна», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Гол Тео Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Динамо» (1:0). Красно-белые набрали 16 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Ранее Антон Зиньковский поблагодарил вратарей «Спартака» за игру в матче с «Динамо».

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