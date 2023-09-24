Спортивный директор «Локомотива» назвал закономерным результат матча с «Зенитом»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов считает, что московская команда одержала заслуженную победу над петербургским «Зенитом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат. Я не вижу преимущества у «Зенита» такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа, очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно», — цитирует Ульянова ТАСС.

Он выразил надежду, что победа над действующими чемпионами страны придаст футболистам «Локомотива» уверенности.

«Будем набирать очки после этого», — добавил Ульянов.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Максим Глушенков и Наир Тикнизян на 59-й и 91-й минутах.

За хозяев единственный мяч забил Матео Кассьерра (22-я минута).

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее сообщалось, что Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом».