Нападающий «Ак Барса» Лукоянов предложил переименовать ФК «Рубин»

Хоккеист «Ак Барса» Артём Лукоянов предложил переименовать футбольный клуб «Рубин».

«Конечно, давайте всё «Ак Барсом» назовём. И «Рубин» уберём. Стадион же назван «Ак Барс Арена», поэтому и команду тоже надо назвать», — цитирует Лукоянова РИА Новости.

23 сентября главный тренер казанского регбийного клуба «Стрела» ДжейПи Нил заявил о мечте ассоциироваться с «Ак Барсом».

«Ак Барс» занимает второе место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Рубин» расположился на 15-й строчке чемпионата России по футболу.

Ранее в пресс-службе футбольного клуба сообщили, что неизвестный взломал и обокрал фан-шоп казанского «Рубина» после матча восьмого тура чемпионата России с петербургским «Зенитом».