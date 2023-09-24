Уткин: «Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит

Журналист Василий Уткин отреагировал на поражение «Зенита» в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом».

«Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Ощущение, что в голове игроков какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени ещё вагон», — написал Уткин в Telegram-канале.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Зенит» расположился на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — шестой (15 баллов).

Ранее Сергей Семак объяснил поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом».