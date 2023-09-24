«Ньюкасл» забил восемь безответных мячей «Шеффилду» в матче АПЛ

«Ньюкасл» одержал разгромную победу над «Шеффилдом» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Брэммел Лэйн» завершилась со счётом 8:0.

В составе «сорок» мячи забили Шон Лонгстафф (21-я минута), Дэн Бёрн (31-я), Свен Ботман (35-я), Каллум Уилсон (56-я), Энтони Гордон (61-я), Мигель Альмирон (68-я), Бруно Гимарайнс (73-я), Александер Исак (87-я).

«Ньюкасл» набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» с одним очком на последнем, 20-м месте.

Ранее «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче шестого тура АПЛ.