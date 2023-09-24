Узнать больше

«Ньюкасл» забил восемь безответных мячей «Шеффилду» в матче АПЛ

Короткая ссылка
«Ньюкасл» одержал разгромную победу над «Шеффилдом» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча на стадионе «Брэммел Лэйн» завершилась со счётом 8:0.

В составе «сорок» мячи забили Шон Лонгстафф (21-я минута), Дэн Бёрн (31-я), Свен Ботман (35-я), Каллум Уилсон (56-я), Энтони Гордон (61-я), Мигель Альмирон (68-я), Бруно Гимарайнс (73-я), Александер Исак (87-я). 

«Ньюкасл» набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку в таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» с одним очком на последнем, 20-м месте.

Ранее «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче шестого тура АПЛ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить