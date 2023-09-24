«Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
Встреча на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» завершилась со счётом 2:2.
У «канониров» забили Кристиан Ромеро (26-я минута) и Букайо Сака (54-я). У «шпор» дубль оформил Сон Хын Мин (42-я, 55-я).
«Арсенал» расположился с 13 очками на четвёртом месте таблицы чемпионата Англии. «Тоттенхэм» с 13 занимает второе место.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в аварию после матча шестого тура чемпионата Англии по футболу с «Бёрнли».