The Sun: нападающий МЮ Рашфорд попал в ДТП после матча с «Бёрнли»
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Как сообщает The Sun, авария произошла, когда футболист покидал территорию тренировочной базы команды. Рашфорд не пострадал.
Отмечается, что игрок находился за рулём Rolls-Royce стоимостью 700 тыс. фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Рашфорд сыграл в шести матчах за команду, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Рашфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков.