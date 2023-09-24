The Sun: нападающий МЮ Рашфорд попал в ДТП после матча с «Бёрнли»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд попал в аварию после матча шестого тура чемпионата Англии по футболу с «Бёрнли».

Как сообщает The Sun, авария произошла, когда футболист покидал территорию тренировочной базы команды. Рашфорд не пострадал.

Отмечается, что игрок находился за рулём Rolls-Royce стоимостью 700 тыс. фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл в шести матчах за команду, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рашфорд получил приз лучшему игроку АПЛ по версии болельщиков.