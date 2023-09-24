Российские самбисты выиграли общий зачёт Кубка мира в Нови-Саде
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Во второй день соревнований в спортивном самбо не было равных Вере Лотковой (до 54 кг), Ахмеду Гамзатову (до 64 кг), Уали Куржеву (до 79 кг) и Дмитрию Торгашёву (свыше 98 кг).
Маргарита Барнева (до 54 кг), Ри Айко (до 65 кг), Александр Фёдоров (до 64 кг), Сипан Седракян (до 79 кг) и Максим Мерзляков (свыше 98 кг) довольствовались серебром, причём четверо из них проиграли в решающих схватках соотечественникам.
В боевом самбо на высшую ступень пьедестала почёта поднялись Рустам Конзошев (до 58 кг) и Джамбулат Меджидов (до 88 кг), а Семён Тайпинов разделил низшую с казахстанцем Мирасом Уалиевым (до 58 кг).
Стоит отметить, что Торгашёву хватило всего 14 секунд, чтобы провести болевой приём и заставить сдаться Мерзлякова, а Куржев закончил все свои поединки досрочно, затратив на них всего 515 секунд. При этом Уали не позволил соперникам заработать ни единого балла и не получил ни одного предупреждения.
Второе место в медальном зачёте заняла национальная команда Казахстана с 13 наградами (3, 5, 5), а третье Сербия с 12 (2, 2, 8). Помимо этого, два золота увезут домой представители Хорватии и восемь бронз — спортсмены из Болгарии.
Генеральным партнёром турнира выступила компания «Роснефть», а официальным — Банк ВТБ.
Напомним, что четырёхкратный чемпион мира и посол Международной федерации самбо (FIAS) обратился с приветственным словом к тренерам, спортсменам и организаторам Кубка мира в Нови-Саде.
Ранее российские самбисты, выступавшие на Кубке мира в Нови-Саде (Сербия) под флагом и гимном FIAS, завоевали 11 медалей, шесть из которых — золотые.