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Украинские фигуристы отказались поздравлять пару из Грузии на юниорском Гран-при

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Украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару в составе Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште.

На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий. 

Метелкина и Берулава тренеруются в России под руководством Павла Слюсаренко. Уроженка города Владимира Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что участники чемпионата мира 2023 года в Белграде с пониманием относятся к решению украинских спортсменов не фотографироваться с россиянами.

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