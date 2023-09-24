Украинские фигуристы отказались поздравлять пару из Грузии на юниорском Гран-при

Украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта отказались поздравлять грузинскую пару в составе Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы с победой на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште.

На церемонии награждения пара из Грузии подошла к пьедесталу, где уже стоял украинский дуэт, но те отказались от объятий.

Метелкина и Берулава тренеруются в России под руководством Павла Слюсаренко. Уроженка города Владимира Метелкина выступает за Грузию с 2020 года, родившийся в Москве Берулава — с 2019-го.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что участники чемпионата мира 2023 года в Белграде с пониманием относятся к решению украинских спортсменов не фотографироваться с россиянами.