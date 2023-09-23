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Мамиашвили: украинских борцов могли бы «разорвать» на родине за фото с россиянами

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что участники чемпионата мира 2023 года в Белграде с пониманием относятся к решению украинских спортсменов не фотографироваться с россиянами.

«Кроме наших украинских братьев, эту процедуру никто не тиражирует. Все на это смотрят с сожалением. Их надо понять — их разорвут, вот они и ходят, бедолаги, глаза прячут. Жалко на них смотреть», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что никакого злорадства в данной ситуации нет.

«Их пытаются поддержать. Они отказываются не по своей воле? Какая своя воля? Смешно. Они боятся, что на них доложат, — здесь же формируют стукачей. Иначе их просто разорвут», — добавил Мамиашвили.

Борец греко-римского стиля Ярослав Фильчаков 22 сентября ушёл с призового пьедестала, отказавшись делать совместное фото с Ауэсом Гонибовым.

Россиянин и украинец завоевали бронзовые медали первенства планеты. Гонибов в схватке за медаль в весовой категории до 82 кг одолел турка Бурхана Акбудака со счётом 6:3.

Чемпионат мира проходит в столице Сербии с 16 по 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. В заключительной части турнира будут разыграны комплекты медалей в женской и греко-римской борьбе.

Ранее Мамиашвили назвал глупостью отказ украинца от фото с россиянином на ЧМ по борьбе.

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