MD: Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля» Жезуша

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар требует руководство клуба уволить главного тренера Жорже Жезуша.

По информации Mundo Deportivo, конфликт между игроком и тренером произошёл в раздевалке после матча азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором». Неймар во время игры толкнул соперника и попал в него мячом после того, как тот упал. За это Жезуш публично отчитал бразильца.

Встреча между командами в Эр-Рияде на стадионе имени Короля Фахда завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что беременная девушка Неймара разочаровалась после очередной измены футболиста.