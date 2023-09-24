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MD: Неймар потребовал уволить тренера «Аль-Хиляля» Жезуша

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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар требует руководство клуба уволить главного тренера Жорже Жезуша.

По информации Mundo Deportivo, конфликт между игроком и тренером произошёл в раздевалке после матча азиатской Лиги чемпионов с «Навбахором». Неймар во время игры толкнул соперника и попал в него мячом после того, как тот упал. За это Жезуш публично отчитал бразильца.

Встреча между командами в Эр-Рияде на стадионе имени Короля Фахда завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что беременная девушка Неймара разочаровалась после очередной измены футболиста.

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