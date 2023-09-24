Чернышов считает, что «Ростов» будет бороться за три очка в матче с ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Андрей Чернышов поделился ожиданиями от матча «Ростов» — ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России по футболу.

«Армейцы практически всегда находятся в группе лидеров, но в матчах с «Ростовом» частенько проигрывали. В родных стенах южане действуют агрессивно, бьются за три очка», — цитирует Чернышова Betonmobile.

Игра между командами пройдёт 24 сентября на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:00 мск.

ЦСКА идёт на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Ростов» — на 12-м месте (восемь очков).

Ранее сообщалось, что Павел Кукуян назначен главным арбитром матча девятого тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».