Галлямов: Москвиной нравится, что у меня есть хобби в виде футбола

Бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, как его тренер Тамара Москвина относится к его выступлениям за футбольный клуб.

«Тамара Николаевна всё понимает. Она знает, насколько я увлекаюсь футболом. Мы ведь даже ставили номер, посвящённый футболу. Ей нравится, что у меня есть хобби», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Фигурист выступает на позиции нападающего за медийный клуб «Чисто Питер».

Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.

Ранее Галлямов заявил, что их пара самая титулованная в составе сборной России.