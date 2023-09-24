Галлямов: Москвиной нравится, что у меня есть хобби в виде футбола
«Тамара Николаевна всё понимает. Она знает, насколько я увлекаюсь футболом. Мы ведь даже ставили номер, посвящённый футболу. Ей нравится, что у меня есть хобби», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».
Фигурист выступает на позиции нападающего за медийный клуб «Чисто Питер».
Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.
Ранее Галлямов заявил, что их пара самая титулованная в составе сборной России.