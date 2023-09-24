Узнать больше

Галлямов: Москвиной нравится, что у меня есть хобби в виде футбола

Короткая ссылка
Бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, рассказал, как его тренер Тамара Москвина относится к его выступлениям за футбольный клуб.

«Тамара Николаевна всё понимает. Она знает, насколько я увлекаюсь футболом. Мы ведь даже ставили номер, посвящённый футболу. Ей нравится, что у меня есть хобби», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

Фигурист выступает на позиции нападающего за медийный клуб «Чисто Питер».

Галлямов и Мишина являются бронзовыми призёрами индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.

Ранее Галлямов заявил, что их пара самая титулованная в составе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить