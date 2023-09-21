Галлямов: наша пара самая титулованная в составе сборной России
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Получается, что мы самые титулованные спортсмены в сборной из тех, кто начинает этот сезон. Нас все уже называют опытными и матёрыми, что так и есть», — цитирует Галлямова сайт ФФККР.
Напомним, что пара является бронзовым призёром индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.
Ранее Елена Вайцеховская заявила, что конёк Мишиной и Галлямова — чистейшие элементы.