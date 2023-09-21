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Галлямов: наша пара самая титулованная в составе сборной России

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Бронзовый призёр Олимпийских игр Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, высказался о титулованности дуэта.
Галлямов: наша пара самая титулованная в составе сборной России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Получается, что мы самые титулованные спортсмены в сборной из тех, кто начинает этот сезон. Нас все уже называют опытными и матёрыми, что так и есть», — цитирует Галлямова сайт ФФККР.

Напомним, что пара является бронзовым призёром индивидуального турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Фигуристы также выиграли чемпионаты мира, Европы и России.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что конёк Мишиной и Галлямова — чистейшие элементы.

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