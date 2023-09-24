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Кожевников: Задоров в своём интервью пересказывал штампы с американского телеканала

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.
Кожевников: Задоров в своём интервью пересказывал штампы с американского телеканала
  • AP
  • © Stacy Bengs

«Посмотрел интервью. И напрасно — потерянное время. Нудная политика. Задоров сразу сказал, что ненавидит пропаганду от CNN — а потом пересказывал штампы с этого канала. Забавный парень!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

21 сентября вышло интервью хоккеиста на YouTube-канале Юрия Дудя*.

Напомним, что россиянин выступает в лиге с 2013 года. До «Калгари» Задоров играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Задоров подтвердил, что российские хоккеисты НХЛ обсуждали ситуацию на Украине.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.

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