Задоров подтвердил, что российские хоккеисты НХЛ обсуждали ситуацию на Украине

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, что российские игроки НХЛ создали общий чат, где обсуждали своё положение после объявления специальной военной операции (СВО) на Украине.

Игрок рассказал в интервью Юрию Дудю*, что именно он был инициатором заявления от лица российских хоккеистов в НХЛ.

«У кого есть документ, у кого нет документа, кто на визе, кто — на птичьих правах. Мы всё равно все следили за ситуацией. Мы не знали, может, все визы аннулируют или только канадские визы», — сказал Задоров.

Он также добавил, что мнения хоккеистов разделились, потому что никто не понимал положение россиян в мире.

«Мы разошлись на два лагеря. Один — что нужно говорить про эти восемь лет, что нужно, чтобы это было в заявлении. С другой стороны — адекватный лагерь. Когда я выложил пост? Через два дня. Почему решил высказаться? Это правильно», — заключил игрок.

Напомним, что в 2022 году появилась информация о том, что российские игроки НХЛ готовили совместное заявление по СВО, но в итоге так и не договорились.

Россиянин выступает в лиге с 2013 года. До «Калгари» Задоров играл за «Баффало Сэйбрз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее Задоров заявил, что скучает по России.

* Внесён в реестр СМИ-иноагентов по решению Минюста от 15 апреля 2022 года.