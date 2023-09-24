Агент: уход Барриоса из «Зенита» зимой абсолютно невозможен
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«Он хочет выиграть ещё один титул с «Зенитом». Уход Барриоса из клуба зимой абсолютно невозможен», — приводит слова агента Sport24.
31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом до 2027 года.
В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну результативную передачу в восьми матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Барриос сказал относительно своего будущего в команде.