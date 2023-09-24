Узнать больше

Агент: уход Барриоса из «Зенита» зимой абсолютно невозможен

Короткая ссылка
Луис Фелипе Поссо, агент защитника «Зенита» Вильмара Барриоса, заявил, что игрок не покинет клуб зимой.
Агент: уход Барриоса из «Зенита» зимой абсолютно невозможен
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Он хочет выиграть ещё один титул с «Зенитом». Уход Барриоса из клуба зимой абсолютно невозможен», — приводит слова агента Sport24.

31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом до 2027 года. 

В нынешнем сезоне полузащитник отдал одну результативную передачу в восьми матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Барриос сказал относительно своего будущего в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить