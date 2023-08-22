Барриос: у меня есть предложение от «Ноттингема», но я сосредоточен на «Зените»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался относительно своего будущего в команде и рассказал о предложении от «Ноттингем Форест».

«Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингема», но я на 100% сосредоточен на «Зените», — цитирует Барриоса Metaratings.

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года. В текущем сезоне колумбиец принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможной будущей продаже санкт-петербургским «Зенитом» нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €45 млн.