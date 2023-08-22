Узнать больше

Барриос: у меня есть предложение от «Ноттингема», но я сосредоточен на «Зените»

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался относительно своего будущего в команде и рассказал о предложении от «Ноттингем Форест».
Барриос: у меня есть предложение от «Ноттингема», но я сосредоточен на «Зените»
  • РИА Новости

«Я защищаю цвета этой футболки в каждом матче. Да, у меня есть предложение от «Ноттингема», но я на 100% сосредоточен на «Зените», — цитирует Барриоса Metaratings.

Контракт хавбека с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года. В текущем сезоне колумбиец принял участие в пяти матчах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €18 млн.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможной будущей продаже санкт-петербургским «Зенитом» нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €45 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить