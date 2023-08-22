Агент Сафонов: «Зениту» будет сложно продать Нереса за €45 млн

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможной будущей продаже санкт-петербургским «Зенитом» нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса за €45 млн.

«Игрок стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Думаю, «Зенит» всё взвешивает. В своё время они и Халка покупали за €60 млн. Но дороже они Нереса не продадут», — цитирует Сафонова РИА Новости.

В прошедшем сезоне Нерес забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач в 48 матчах за «орлов» во всех турнирах. Контракт нападающего с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Эмилиано Гарре, отец и агент полузащитника «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, опроверг информацию о потенциальном переходе аргентинца в петербургский «Зенит».