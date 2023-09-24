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Салтыков заявил, что не думает о переходе из «Крыльев Советов» в ЦСКА

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков отреагировал на информацию об интересе со стороны московского ЦСКА.
Салтыков заявил, что не думает о переходе из «Крыльев Советов» в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Как‑то абстрагируюсь от этого. Хочется играть за «Крылья Советов» и приносить команде пользу. Ни о чём другом не думаю. Всеми делами занимается мой агент», — приводит слова Салтыкова «Матч ТВ».

Полузащитник признался, что сейчас не видит смысла уходить из «Крыльев Советов».

«Не хотел бы загадывать так далеко. Хотелось бы просто от матча к матчу прибавлять. Сейчас у нас неплохо получается набирать очки. Хочется, чтобы в дальнейшем всё так же было», — сказал он.

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 11 матчах за самарцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересован в приобретении Салтыкова.

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