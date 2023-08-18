«Чемпионат»: ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего хавбека «Крыльев» Салтыкова
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Московский клуб заинтересован в 19-летнем игроке и ведёт переговоры для заключения сделки, сообщает «Чемпионат».
Воспитанник «Чертаново» забил два мяча в четырёх матчах чемпионата России сезона-2023/24. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс. Контракт с самарским клубом действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Арсен Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».