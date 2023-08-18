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«Чемпионат»: ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего хавбека «Крыльев» Салтыкова

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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
«Чемпионат»: ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего хавбека «Крыльев» Салтыкова
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Московский клуб заинтересован в 19-летнем игроке и ведёт переговоры для заключения сделки, сообщает «Чемпионат».

Воспитанник «Чертаново» забил два мяча в четырёх матчах чемпионата России сезона-2023/24. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс. Контракт с самарским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».

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