«Чемпионат»: ЦСКА заинтересован в приобретении 19-летнего хавбека «Крыльев» Салтыкова

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.

Московский клуб заинтересован в 19-летнем игроке и ведёт переговоры для заключения сделки, сообщает «Чемпионат».

Воспитанник «Чертаново» забил два мяча в четырёх матчах чемпионата России сезона-2023/24. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €300 тыс. Контракт с самарским клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Арсен Захарян прибыл в Сан-Себастьян для завершения перехода в «Реал Сосьедад».