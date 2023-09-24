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Созин: упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания

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Футбольный эксперт Андрей Созин оценил работу московского ЦСКА в летнее трансферное окно.
Созин: упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания
  • РИА Новости

«Упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания. Продажи Медины и Карраскаля повлияли лишь на длину скамейки, но никак не на качество игры команды», — приводит слова Созина «Чемпионат».

По его мнению, бывшие полузащитники армейцев Хесус Медина и Хорхе Карраскаль не будут основными игроками столичных «Спартака» и «Динамо».

«Я и не жду, что в «Спартаке» парагваец будет на первых ролях, как Промес или Бонгонда. В ЦСКА — он игрок основы, а в «Спартаке» — ротации. Думаю, колумбийца ждёт такая же судьба в «Динамо». ЦСКА избавился от них, а на скамейке для ротации теперь только Кисляк. И это фамилия, а не общее настроение команды. В этом и разница амбиций», — сказал он.

После восьми туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков заявил, что не думает о переходе в ЦСКА.

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