Созин: упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил работу московского ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Упаси бог сказать, что у ЦСКА была хорошая трансферная кампания. Продажи Медины и Карраскаля повлияли лишь на длину скамейки, но никак не на качество игры команды», — приводит слова Созина «Чемпионат».

По его мнению, бывшие полузащитники армейцев Хесус Медина и Хорхе Карраскаль не будут основными игроками столичных «Спартака» и «Динамо».

«Я и не жду, что в «Спартаке» парагваец будет на первых ролях, как Промес или Бонгонда. В ЦСКА — он игрок основы, а в «Спартаке» — ротации. Думаю, колумбийца ждёт такая же судьба в «Динамо». ЦСКА избавился от них, а на скамейке для ротации теперь только Кисляк. И это фамилия, а не общее настроение команды. В этом и разница амбиций», — сказал он.

После восьми туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 12 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков заявил, что не думает о переходе в ЦСКА.