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РУСАДА: в круг наших вопросов не входит изменение законодательства РФ

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выступило с заявлением относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) не возвращать статус соответствия.
РУСАДА: в круг наших вопросов не входит изменение законодательства РФ
  • РИА Новости

«В круг вопросов национальной антидопинговой организации согласно статье Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение законодательства Российской Федерации.

В кодексе говорится: «Стороны должны обеспечить выполнение положений кодекса посредством принятия уставных документов и правил в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности», — говорится в заявлении РУСАДА.

В организации отметили, что изучают полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA. Вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS).

В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах. 

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее сообщалось, что ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.

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