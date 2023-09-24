РУСАДА: в круг наших вопросов не входит изменение законодательства РФ
- РИА Новости
«В круг вопросов национальной антидопинговой организации согласно статье Всемирного антидопингового кодекса, не входит изменение законодательства Российской Федерации.
В кодексе говорится: «Стороны должны обеспечить выполнение положений кодекса посредством принятия уставных документов и правил в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности», — говорится в заявлении РУСАДА.
В организации отметили, что изучают полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением WADA. Вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS).
В декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и отстранил российских спортсменов на четыре года от участия в международных турнирах.
Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.
Ранее сообщалось, что ОКР проведёт консультацию с юристами по решению WADA в отношении РУСАДА.