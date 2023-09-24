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Лещенко назвал недоброжелательной атмосферу на стадионе «Спартака»

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Народный артист России и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко после матча девятого тура Российской премьер-лиги между бело-голубыми и московским «Спартаком» (0:1) заявил, что атмосфера на «Открытие Банк Арене» была недоброжелательной.
Лещенко назвал недоброжелательной атмосферу на стадионе «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Психологически сложно играть на таком стадионе. Недоброжелательная атмосфера здесь. Конечно, это всё спартаковские фанаты. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а фанаты ЦСКА — «Динамо!» — вот это я понимаю. А здесь они запугивают», — приводит слова Лещенко «РБ Спорт».

По мнению артиста, у болельщиков должно быть доброжелательное отношение друг к другу.

«Это не соревнования, а злоба какая-то», — заявил он.

Встреча состоялась 23 сентября и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч в игре забил нападающий Тео Бонгонда.

После девяти туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 15 баллов и занимают пятую строчку.

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