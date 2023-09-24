Глава Федерации гандбола России считает, что российский футбол деградировал

Председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв после матча девятого тура Российской премьер-лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» заявил о деградации российского футбола.

«После еврокубков понимаешь, как деградировал футбол в России. Конечно, уровень и «Спартака», и «Динамо» очень низкий. Хорошо, что красно-белые выиграли, однако могли и пропустить», — приводит слова Шишкарёва РИА Новости.

Глава ФГР отметил, что ему хотелось бы увидеть футбол более высокого уровня.

«Порадовали вратари обоих клубов. Соболев — безобразный, хоть в моменте с голом и отдал передачу. В этом эпизоде Александру пятёрка, хотя, скорее всего, отдавал незряче, наудачу. Бонгонда сыграл великолепно, в три касания принял, подработал и забил шикарный мяч. Классика жанра! Сам гол получился замечательный», — сказал он.

Встреча проходила на «Открытие Банк Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Единственный мяч в игре забил нападающий Тео Бонгонда.

После девяти туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 15 баллов и занимают пятую строчку.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев высоко оценил уровень игры в матче «Спартак» — «Динамо».